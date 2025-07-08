«Самым неожиданным трансфером лета пока считаю переход Комличенко в «Локомотив». Комличенко может побороться, выигрывает верховые мячи, но его нельзя назвать комбинационным игроком. У «Локомотива» как раз комбинационный стиль, в короткий и средний пас любят играть. Так вот, думаю, Комличенко не подходит под этот стиль», — заявил Тукманов «Матч ТВ».
30-летний нападающий Николай Комличенко по завершении сезона-2024/2025 перешёл из «Ростова» в московский «Локомотив».
Комличенко играл за «Ростов» с июля 2021 года, перейдя из московского «Динамо» за 1,5 миллионов евро. За это время он провёл 130 матчей, в которых забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2028 года. По версии Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего нападающего составляет 3,5 миллиона евро.
Тукманов — о переходе Комличенко в "Локомотив": неожиданный трансфер, не под стиль "железнодорожников"
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов считает трансфер Николая Комличенко в «Локомотив» самым удивительным переходом текущего межсезонья.
Фото: ФК "Локомотив"