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Полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Алвес подпишет контракт с ЦСКА в среду

Футбольный агент Лекка Де Камарго заявил, что полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Матеус Алвес успешно прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА и подпишет соглашение с клубом в среду.
Фото: Global Look Press
"Алвес успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. Контракт будет подписан до лета 2030 года завтра", — приводит слова Лекки Де Камарго "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Алвес находится в шорт?листе московского клуба. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел за "Сан-Паулу" 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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