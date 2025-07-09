"Алвес успешно прошел медосмотр для перехода в ЦСКА. Контракт будет подписан до лета 2030 года завтра", — приводит слова Лекки Де Камарго "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Алвес находится в шорт?листе московского клуба. Сумма трансфера оценивается в 6 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник провел за "Сан-Паулу" 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
Полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Алвес подпишет контракт с ЦСКА в среду
Футбольный агент Лекка Де Камарго заявил, что полузащитник бразильского "Сан-Паулу" Матеус Алвес успешно прошел медицинский осмотр для перехода в ЦСКА и подпишет соглашение с клубом в среду.
Фото: Global Look Press