- Если докажут влияние "Торпедо" на результат, исключат из РПЛ. Если не докажут, оставят. Мы сейчас можем только предполагать. Мне очень обидно, что "Торпедо" оказалось в этой ситуации. Не знаю, намеренно или нет. Сейчас мы с вами гадаем. Мне обидно, что "Торпедо" вляпалось в эту ситуацию. На мой взгляд, если самые худшие предположения подтвердятся, это будет пятно на клуб, который был столько лет безупречен в части спортивной составляющей. К "Торпедо" никогда не было никаких замечаний. Будет очень больно болельщикам, - передаёт слова Тукманова "Чемпионат".
В ночь с 8 на 9 июля по московскому времени в СМИ появилась информация о задержании главного рефери матча 34 тура Первой лиги сезона-2024/2025 "Торпедо" - "КАМАЗ" (1:1), ничья в котором позволила чёрно-белым удержать второе место в турнирной таблице и напрямую выйти в Российскую премьер-лигу. По данным источника, судье грозит до семи лет лишения свободы за неправомерное влияние на исход матча в пользу "Торпедо".
Ранее были арестованы на два месяца по подозрению в попытке подкупа судей ряда матчей Первой лиги совладелец "автозаводцев" Леонид Соболев и их генеральный директор Валерий Скородумов.
Тукманов: к "Торпедо" никогда не было никаких замечаний. Если худшие предположения подтвердятся, будет пятно на клуб
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов прокомментировал ситуацию, которая разворачивается вокруг клуба.
Фото: AFP