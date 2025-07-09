- В нынешних реалиях нужно давать больше игрового времени молодым воспитанникам. Нет еврокубков, поэтому надо давать шансы молодым россиянам. Тем не менее, сейчас есть сильные легионеры, например, Луис Энрике, который играет за сборную Бразилии. Мне кажется, что нынешний лимит - оптимальный. Поэтому я против изменений, - сказал Гасилин Metaratings.ru.
В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров по формуле "13 в заявке - 8 на поле", при котором каждый клуб имеет возможность заявить для участия в чемпионате одновременно не более 13 игроков-иностранцев, одновременно выпуская на поле не более 8 из них. Таким образом, текущая версия лимита гарантирует место на поле трём российским игрокам в каждом клубе, без каких-то ограничений или предпочтений по возрасту.
Ранее в инфопространстве появилась неподтверждённая информация, что в скором будущем лимит может быть пересмотрен в сторону ужесточения по инициативе Минспорта РФ.
Гасилин: нет еврокубков - надо давать шанс молодым россиянам. Нынешний лимит на легионеров оптимальный
Экс-нападающий "Зенита" Алексей Гасилин высказал мнение по возможному пересмотру лимита на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"