«Если это правда, что Барко и Угальде хотят уйти из «Спартака», я считаю, что не нужно их уговаривать остаться. Я не сторонник, чтобы уговаривать игрока. Если футболисты не хотят играть за клуб, а тем более мы сейчас говорим о московском «Спартаке», - вряд ли эти уговоры принесут пользу. Нужно просто объявить реальную цену этим футболистам клубов, в которые они хотят уйти. И просто попрощаться» - цитирует Аленичева «Чемпионат».
Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинцем Барко интересуется бразильский «Фламенго», а костариканец Угальде может перебраться в «Фейеноорд» из Нидерландов.
Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 14,3 млн евро.
Трудовое соглашение Угальде с московским клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 14,7 млн евро.
Аленичев: если Барко и Угальде хотят уйти из "Спартака", то не нужно их уговаривать остаться
Экс-тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Эсекьеля Барко и нападающего Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"