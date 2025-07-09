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Семак: Шилов - это один из самых талантливых игроков академии "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о перспективах в команде 17-летнего нападающего Вадима Шилова.
Фото: ФК "Зенит"
- У него не тот возраст, чтобы уходить в аренду. Будем его привлекать и в тренировочном процессе, и в официальных матчах. Все зависит от него. Конечно, это один из самых талантливых игроков академии. Надеюсь, он будет прогрессировать.

Сегодня, 9 июля, 17-летний нападающий Вадим Шилов отличился забитым мячом в товарищеской встрече "Зенита" со швейцарским "Сьоном" (5:2). Форвард вышел на поле в начале второго тайма и на 61-й минуте отправил мяч в ворота соперника.

Шилов является воспитанником академии петербургского клуба. Его контракт с сине-бело-голубыми был продлен в июне этого года и рассчитан до лета 2028-го.

Источник: "Чемпионат"

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