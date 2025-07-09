- У него не тот возраст, чтобы уходить в аренду. Будем его привлекать и в тренировочном процессе, и в официальных матчах. Все зависит от него. Конечно, это один из самых талантливых игроков академии. Надеюсь, он будет прогрессировать.
Сегодня, 9 июля, 17-летний нападающий Вадим Шилов отличился забитым мячом в товарищеской встрече "Зенита" со швейцарским "Сьоном" (5:2). Форвард вышел на поле в начале второго тайма и на 61-й минуте отправил мяч в ворота соперника.
Шилов является воспитанником академии петербургского клуба. Его контракт с сине-бело-голубыми был продлен в июне этого года и рассчитан до лета 2028-го.
Источник: "Чемпионат"
Семак: Шилов - это один из самых талантливых игроков академии "Зенита"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о перспективах в команде 17-летнего нападающего Вадима Шилова.
Фото: ФК "Зенит"