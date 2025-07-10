"Мы ожидали другого результата. Но оценку справедливости и законности принятого решения дадут наши юристы. Нас исключили только из РПЛ. "Торпедо" будет жить. Решение, будет ли клуб выступать в Первой лиге, будет принято в ближайшее время", - цитирует Синяева "Чемпионат".
Сегодня, 10 июля, стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" исключен из числа участников Российской Премьер-Лиги. Ранее функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов были заключены под стражу - они обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
По итогам минувшего сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Также ранее появилась информация, что "автозаводцы" могли подкупить главного арбитра заключительного тура Первой Лиги - в той встрече команда сыграла вничью с "КАМАЗом".
"Клуб будет жить". В "Торпедо" прокомментировали исключение клуба из РПЛ
Генеральный директор "Торпедо" Сергей Синяев прокомментировал решение об исключении клуба из числа участников РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"