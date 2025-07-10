- Каждый игрок мечтает стать капитаном. А я воспитанник клуба, всегда мечтал играть за "Спартак" и тем более выводить команду с капитанской повязкой. Капитан должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке, вести за собой команду.
Даниил Зорин, выступающий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником академии московского "Спартака". За основную команду красно-белых он выступает с лета 2023 года. За это время на счету 21-летнего хавбека 16 сыгранных матчей, в которых он провел на поле 548 минут, забил два гола и сделал 4 результативные передачи. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до июня 2028 года.
Источник: "РИА Новости"
Зорин: я всегда мечтал играть за "Спартак" и тем более выводить команду с капитанской повязкой
Хавбек "Спартака" Даниил Зорин признался, что мечтает стать капитаном красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"