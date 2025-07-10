По информации журналиста Карпова спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао находится в Стамбуле, где обсуждает возможные переходы Жедсона Фернандеша и Бахтиёра Зайнутдинова в московский клуб.
Зайнутдинов перешёл в «Бешикташ» в 2023 году из ЦСКА за 4,5 миллионов евро. С тех пор он провел 49 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
В прошедшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых он забил 7 голов. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 17 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Источник: Кахигао ведет переговоры с "Бешикташем" по трансферам Жедсона и Зайнутдинова
Игроки «Бешикташа» Жедсон Фернандеш и Бахтиёр Зайнутдинов могут перейти в московский «Спартак».
Фото: ФК "Бешикташ"