По информации журналиста Карпова «Спартак» предложил €10 млн за центрального защитника «Торино» Муссу Коко, однако получил отказ. Несмотря на это, переговоры между клубами продолжаются, и итальянская сторона рассчитывает на успешное завершение сделки.
По информации источника, красно-белые уже работают над вторым предложением. На данный момент Коко — один из главных кандидатов на усиление обороны москвичей и наиболее близок к переходу среди текущих трансферных целей клуба.
Коко перебрался в Италию летом прошлого года из испанского «Лас-Пальмаса». Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне Коко сыграл в 34 матчах Серии А и Кубка страны, в которых отличился двумя забитыми голами. Текущая рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 10 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Источник: "Спартак" готовит второе предложение по Коко в размере €10 млн
Защитник «Торино» Сауль Коко может стать следующим новичком «Спартака».
Фото: IMAGO