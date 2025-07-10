"Вопрос моего контракт остается за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь", - передает слова Мойзеса "Чемпионат".
Центральный защитник Мойзес выступает за московский ЦСКА с лета 2022 года. Действующее соглашение 30-летнего бразильца с российским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне он провел в составе "армейцев" 37 матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. По итогам сезона Мойзес был признан лучшим защитником РПЛ.
Мойзес - о новом контракте: интерес должен идти со стороны ЦСКА. Я не буду ломиться в дверь
Защитник московского ЦСКА Мойзес ответил на вопрос о новом контракте с "армейцами".
Фото: РПЛ