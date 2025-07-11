Мусаев - о Комличенко: "Краснодар" - это его дом, но он выбрал место, где будет играть

- Интерес был, но понимаю Колю. Он идет в "Локомотив" в надежде, что выиграет конкуренцию. А в "Краснодаре" на его позиции играет лучший игрок сезона в России, лучший нападающий. Это его дом, но он выбрал то место, где он будет играть и, несмотря на 30-летний возраст, прогрессировать. Мы уважаем этот выбор. Здесь бороться за место в составе было бы, наверное, посложнее.
Напомним, 10 июня московский "Локомотив" официально объявил о переходе центрального нападающего сборной России и "Ростова" Николая Комличенко. Контракт с футболистом подписан до 2028 года.
30-летний форвард является воспитанником академии "Краснодара". За основную команду "быков" он провел всего 108 минут в шести матчах, отметившись голевой передачей. За "Ростов" Комличенко выступал с лета 2021 года, проведя за команду 130 игр во всех турнирах и записав на свой счет 35+25 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"