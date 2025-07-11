- Я очень сильно переживал, что у команды не сложился прошлый сезон. Но клуб сохранился в РПЛ и сможет достойно себя показать. Я смотрю на моих последователей, нынешнее руководство "Оренбурга", и, на мой взгляд, они правильно и достаточно прилично формируют команду. Есть ряд футболистов, которых приглашали с прицелом на Первую лигу, но они могут быть полезны и в РПЛ. Конечно, руководство клуба что-то подкорректирует, - передаёт слова Еремякина "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что по решению бюро исполкома РФС 16-м участником РПЛ вместо исключённого за организацию договорных матчей московского "Торпедо" выбран "Оренбург". Выбранным клубом также имели возможность стать екатеринбургский "Урал" и воронежский "Факел".
По итогам сезона-2024/2025 "Оренбург" набрал 19 очков в 30 матчах Российской премьер-лиги, занял 15-е место и напрямую вылетел в Первую лигу.
Экс-президент "Оренбурга" Еремякин: клуб сохранился в РПЛ и сможет достойно себя показать
Экс-президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что бюро исполкома РФС выбрало "газовиков" 16-м участником РПЛ-2025/2026 вместо исключённого "Торпедо".
Фото: ФК "Оренбург"