Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Кузнецов, Гузиев, Мангаш, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Высоченко.
Контрольная игра состоится сегодня, 11-го июля. Встреча пройдет на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало - в 19:00 (по мск).
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «красно-белые» финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Родина» заняла седьмую позицию в ФНЛ. На счету столичной команды - 50 баллов.
Барко и Маркиньос остались в запасе на товарищеский матч с "Родиной"
Московский «Спартак» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Родиной».
Фото: ФК "Спартак"