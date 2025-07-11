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Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
3 - 0 3 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
РодинаЗавершен

Барко и Маркиньос остались в запасе на товарищеский матч с "Родиной"

Московский «Спартак» опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с «Родиной».
Фото: ФК "Спартак"
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Кузнецов, Гузиев, Мангаш, Пруцев, Зорин, Зобнин, Дмитриев, Массалыга, Высоченко.

Контрольная игра состоится сегодня, 11-го июля. Встреча пройдет на тренировочной базе «Спартака» в Тарасовке. Начало - в 19:00 (по мск).

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «красно-белые» финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков. «Родина» заняла седьмую позицию в ФНЛ. На счету столичной команды - 50 баллов.

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