По информации журналиста Карпова, «Спартаку» предложили хавбека «Порту» Хайме. 24-летний испанец способен сыграть как в центре поля, так и на флангах атаки. По информации источника, футболист открыт к переезду в Россию. Ожидаемая зарплата — около 2 миллионов за сезон.
Минувший сезон Хайме провел в аренде в испанской «Валенсии». За полгода, проведенные там, он сыграл в 11 матчах. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с «Порту» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: "Спартаку" предложили универсального хавбека "Порту"
Полузащитник «Порту» Хайме может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
Фото: IMAGO