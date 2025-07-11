«С Инфантино общались, но, думаю, что все начнется все-таки с приезда Чеферина, чем с приезда Инфантино. У Инфантино сейчас клубный чемпионат мира, большое мероприятие, он занят. Позвать можно, но нужно звать так, чтобы он мог», — заявил Митрофанов «СЭ».
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 22 марта стартовала европейская квалификация на главный турнир среди сборных. Сборной России нет среди участников отборочного этапа.
В РФС прокомментировали возможность визита Инфантино в Россию
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о перспективах приезда президента ФИФА Джанни Инфантино в Россию.
Фото: Global look press