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Источник: Жерсон проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"

Полузащитник сборной Бразилии Жерсон находится на медосмотре в Санкт-Петербурге перед завершением трансфера в «Зенит».
— Прошел ли Жерсон медосмотр? Сегодня появилось фото в одной из медицинских клиник Санкт-Петербурга.

— Проходит, — заявил Медведев «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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