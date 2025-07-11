— Прошел ли Жерсон медосмотр? Сегодня появилось фото в одной из медицинских клиник Санкт-Петербурга.
— Проходит, — заявил Медведев «СЭ».
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатил за футболиста €25 млн — эта сумма уже поступила на счёт бразильского клуба. На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 28 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Жерсон проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"
Полузащитник сборной Бразилии Жерсон находится на медосмотре в Санкт-Петербурге перед завершением трансфера в «Зенит».