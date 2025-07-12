— Прилетел ли Вендел?
— Когда прилетит, все узнают, — заявил Медведев «СЭ».
Напомним, что 21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.
В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.
Вендел всё ещё не прибыл в расположение "Зенита"
Полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в расположение сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"