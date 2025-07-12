"Да, ведь у нас очень хороший состав, прекрасный тренер, который внедряет в игру команды свою модель. Мы к этому очень хорошо адаптируемся, понимаем, что требует от нас Фабио. В предстоящем сезоне мы можем бороться за титул и будем делать все для этого", - приводит слова Роши "Матч ТВ".
По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка страны. В июне клуб объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов.
Напомним, что после завоевания Кубка России Марко Николич заявил, что ЦСКА в сезоне-2025/2026 будет бороться за чемпионство. По итогам минувшего сезона чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".
Защитник ЦСКА Роша: в предстоящем сезоне мы можем бороться за титул
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, сможет ли команда побороться за чемпионство в грядущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА