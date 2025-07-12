"У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Напомним, что бразильский полузащитник Вендел не вернулся в расположение петербургского "Зенит" на летние сборы - сообщалось, что футболист тренируется индивидуально в Бразилии. Вендел в летнее трансферное окно должен был перейти в "Ботафого" в рамках сделки по трансферу Луиса Энрике, однако переход не состоялся из-за финансовых проблем владельца бразильского клуба.
В "Зените" рассказали, когда в расположение команды вернется Вендел
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, когда полузащитник Вендел вернется в расположение клуба.
Фото: ФК "Зенит"