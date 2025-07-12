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Агент: Тюкавин восстанавливается в соответствии с графиком

Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, рассказал, как проходит процесс восстановления игрока после тяжелой травмы.
Фото: ФК "Динамо"
"Все идет по плану, Костя приступил к работе с мячом и восстанавливается в соответствии с графиком. Никаких проблем нет", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, Константин Тюкавин получил тяжелую травму в первой игре весенней части прошлого сезона, которая прошла 2 марта в рамках 19?го тура РПЛ против "Ростова" (1:1). У него было диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена. Впоследствии футболист был прооперирован в Германии. Сообщалось, что срок восстановления может занять около шести месяцев.

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