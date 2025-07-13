"У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит", - цитирует Галактионова "Чемпионат".
В прошлом сезоне Алексей Батраков сыграл за московский "Локомотив" в 37 встречах во всех турнирах и отметился 15 забитыми голами и 10 результативными передачами. В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в составе сборной России и провел за национальную команду 5 матчей, записав на свой счет 2 забитых мяча.
"Сегодня такой вопрос не стоит". Галактионов - о капитанстве Батракова
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможном назначении Алексея Батракова капитаном команды.
Фото: ФК "Локомотив"