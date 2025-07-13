Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
22:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
17:00
Спартак СуботицаНе начат
Сочи
19:00
БалтикаНе начат
Зенит
19:30
ВойводинаНе начат

"Сегодня такой вопрос не стоит". Галактионов - о капитанстве Батракова

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о возможном назначении Алексея Батракова капитаном команды.
Фото: ФК "Локомотив"
"У нас есть наш лидер — Дима Баринов, которому все доверяют. Он является несомненным авторитетом внутри команды. На сегодняшний день такой вопрос не стоит", - цитирует Галактионова "Чемпионат".

В прошлом сезоне Алексей Батраков сыграл за московский "Локомотив" в 37 встречах во всех турнирах и отметился 15 забитыми голами и 10 результативными передачами. В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в составе сборной России и провел за национальную команду 5 матчей, записав на свой счет 2 забитых мяча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится