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"Разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев". Семин - о победе ЦСКА над "Краснодаром"

Российский тренер Юрий Семин высказался о победе ЦСКА в Суперкубке России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Обе команды создали не очень много моментов. Наверное, поэтому счёт такой закономерный. Но разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев. Его дух победы и пример дают армейцам большое преимущество перед другими командами, особенно в решающих матчах. Надо поздравить ЦСКА. Должны быть одним из конкурентов в борьбе за чемпионство", - приводит слова Семина "Чемпионат".

Вчера, 12 июля, состоялся матч Суперкубка России, в котором ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над "Краснодаром" - встреча проходила в Казани на "Ак Барс Арене", а единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник московского клуба Игорь Дивеев. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка страны, а также завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал 8 Суперкубок России и стал рекордсменом по победам в этом турнире. Текущий контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона.

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