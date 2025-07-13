"Обе команды создали не очень много моментов. Наверное, поэтому счёт такой закономерный. Но разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев. Его дух победы и пример дают армейцам большое преимущество перед другими командами, особенно в решающих матчах. Надо поздравить ЦСКА. Должны быть одним из конкурентов в борьбе за чемпионство", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Вчера, 12 июля, состоялся матч Суперкубка России, в котором ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над "Краснодаром" - встреча проходила в Казани на "Ак Барс Арене", а единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник московского клуба Игорь Дивеев. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка страны, а также завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал 8 Суперкубок России и стал рекордсменом по победам в этом турнире. Текущий контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона.
"Разница в том, что у ЦСКА есть Акинфеев". Семин - о победе ЦСКА над "Краснодаром"
Российский тренер Юрий Семин высказался о победе ЦСКА в Суперкубке России.
Фото: ПФК ЦСКА