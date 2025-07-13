Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
22:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
17:00
Спартак СуботицаНе начат
Сочи
19:00
БалтикаНе начат
Зенит
19:30
ВойводинаНе начат

Дюков: стараемся организовать приезд Чеферина в Россию

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что прикладывает усилия для организации приезда президента УЕФА Александера Чеферина в Россию.
Фото: УЕФА
"Мы стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июле текущего года петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с швейцарским "Сьоном" - встреча состоялась в Санкт-Петербурге. После матча президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил о желании провести ответную встречу в Швейцарии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится