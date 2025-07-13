"Мы стараемся организовать приезд Чеферина в Россию. Хотим пригласить его на какой-то матч", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июле текущего года петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с швейцарским "Сьоном" - встреча состоялась в Санкт-Петербурге. После матча президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил о желании провести ответную встречу в Швейцарии.
Дюков: стараемся организовать приезд Чеферина в Россию
Президент РФС Александр Дюков рассказал, что прикладывает усилия для организации приезда президента УЕФА Александера Чеферина в Россию.
Фото: УЕФА