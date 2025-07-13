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Шуманский: Акинфеев безумно хотел выиграть Суперкубок, хотя у него уже миллион трофеев

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о том, что Игорь Акинфеев очень хотел завоевать Суперкубок России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже. Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг сгорел", - сказал Шуманский в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 12 июля, состоялся матч Суперкубка России, в котором ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над "Краснодаром" - встреча проходила в Казани на "Ак Барс Арене", а единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник московского клуба Игорь Дивеев. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка страны, а также завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал 8 Суперкубок России и стал рекордсменом по победам в этом турнире. Текущий контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона.

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