"Хочу отдельно поздравить Игоря Владимировича Акинфеева, он безумно хотел этот трофей. Как и мы все. Хотя у него их миллион уже. Он мне подарил футболку. Я сказал, что теперь я его должник. Надеюсь, теперь мой долг сгорел", - сказал Шуманский в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 12 июля, состоялся матч Суперкубка России, в котором ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над "Краснодаром" - встреча проходила в Казани на "Ак Барс Арене", а единственный забитый мяч на свой счет записал центральный защитник московского клуба Игорь Дивеев. По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка страны, а также завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев завоевал 8 Суперкубок России и стал рекордсменом по победам в этом турнире. Текущий контракт вратаря с клубом рассчитан до конца сезона.
Шуманский: Акинфеев безумно хотел выиграть Суперкубок, хотя у него уже миллион трофеев
Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал о том, что Игорь Акинфеев очень хотел завоевать Суперкубок России.
Фото: ПФК ЦСКА