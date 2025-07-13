"ЦСКА — большой клуб, у нас нет других целей, кроме чемпионства. Мы забрали Суперкубок и Кубок России — теперь нас все боятся. У нас очень хорошие игроки, тренерский штаб — думаю, мы будем побеждать в каждом матче. Нас ждет хорошее будущее", - цитирует Лукина "РБ Спорт".
Вчера, 12 июля, ЦСКА одержал победу над "Краснодаром" в Суперкубке России со счетом 1:0, автором единственного забитого мяча стал центральный защитник Игорь Дивеев, замкнувший подачу с углового во втором тайме.
По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка страны, а также бронзовым призером чемпионата России. Этим летом клуб покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов.
Лукин: мы забрали Суперкубок и Кубок России - теперь нас все боятся
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о целях команды на сезон.
Фото: ПФК ЦСКА