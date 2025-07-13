Газизов: в Оренбург полетим чартером - уже заказали

"Наверное, мы полетим туда чартером, как и в том году, уже заказали. По гостинице — не думаю, что возникнут проблемы, завтра нам должны ответить", - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее московское "Торпедо" было исключено из числа участников Российской Премьер-Лиги, его место занял "Оренбург", который вылетел из РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв предпоследнее место в турнирной таблице.
Махачкалинское "Динамо" сыграет с "Оренбургом" на выезде во 2 туре чемпионата России, встреча состоится в воскресенье, 27 июля, в 17:30 по московскому времени.