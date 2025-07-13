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В махачкалинском "Динамо" высказались о возможном уходе Пальцева

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о будущем защитника Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Ничего нельзя говорить наверняка, еще весь август будет длиться трансферное окно. Еще почти полтора месяца, за это время что угодно может произойти. Пока официальных предложений и переговоров по нему нет", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

В сезоне-2024/2025 Валентин Пальцев принял участие в 34 встречах за махачкалинское "Динамо" во всех турнирах и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с махачкалинским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Валентин Пальцев дебютировал в составе национальной команды России в сентябре 2024 года и провел за сборную России 2 матча.

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