- Если "Зенит" не выиграет РПЛ и в этот раз, то снова перенесет столетие. Я в этом не сомневаюсь. Он будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ. Не выиграет его в ближайшие пять лет, значит, пять раз подряд перенесет.
Напомним, по итогам прошлого сезона "Зенит", который в мае этого года отпраздновал сто лет со дня основания клуба, впервые за шесть лет финишировал на втором месте в турнирной таблице и не стал чемпионом РПЛ.
Ранее председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что сезоном столетия для команды был не предыдущий, а станет будущий сезон.
Источник: Metaratings
Канчельскис: "Зенит" будет переносить столетие, пока снова не выиграет РПЛ
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает, что "Зенит" может бесконечно переносить свое столетие.
Фото: ФК "Зенит"