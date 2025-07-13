"Я каждый раз говорю одно и то же: "За Ильей следят многие клубы, но официальных заявлений нет". Он футболист "Локомотива", и все мысли только о нем... У него все хорошо в "Локомотиве", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что агент Павел Андреев предложил услуги крайнего защитника Ильи Самошникова петербургскому "Зениту". Также сообщалось, что переговоры по игроку ведет столичный "Спартак".
Самошников выступает за красно-зеленых с лета 2023 года. Действующее соглашение футболиста с "Локомотивом" рассчитано до 2027 года. В прошедшем сезоне защитник записал на свой счет 4+4 по системе гол плюс пас в 33 играх за "железнодорожников".
Агент Самошникова прокомментировал новость, что игрок был предложен "Зениту"
Алексей Бобырь, агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, отреагировал на информацию, что его клиента предложили "Зениту".
Фото: ФК "Локомотив"