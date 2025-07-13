«Много слухов, что Барко может уехать из-за тяжелого семейного положения? Личную жизнь обсуждать я не хочу. Вы видели его сегодня на поле, он сыграл 90 минут. Эсекьель является важным игроком для нас, у него контракт, и он прекрасный футболист. Мы на него очень рассчитываем», - цитирует Малышева Sport24.
Ранее в СМИ сообщалось, что аргентинский полузащитник может покинуть «Спартак» из-за проблем с женой. Сегодня, 13 июля, стало известно, что бразильский «Фламенго» предлагает 17 млн евро за Барко.
Контракт аргентинца с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 14,3 млн евро по версии Transfermarkt.
В минувшем сезоне Барко принял участие в 36 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал десять результативных передач.
Генеральный директор "Спартака" высказался о слухах про возможный уход Барко
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о будущем полузащитника «красно-белых» Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"