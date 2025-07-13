Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Челси
22:00
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
Спартак СуботицаЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Зенит
7 - 1 7 1
ВойводинаЗавершен

Станкович - о Заболотном: Антон - прекрасный футболист. Любой тренер был бы рад иметь такого игрока в своей команде

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре форварда Антона Заболотного после победы над «Спартаком» из Суботицы (4:1) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Спартак"
«Заба - прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», - цитирует Станковича «Матч ТВ».

В товарищеском матче против «Спартака» из Суботицы Заболотный забил дебютный гол за московский клуб. Также забитым мячом отметился защитник Срджан Бабич и дубль в активе хавбека Наиля Умярова.

Напомним, что Заболотный перебрался в стан «красно-белых» этим летом, подписав контракт до лета 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится