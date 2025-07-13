«Заба - прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», - цитирует Станковича «Матч ТВ».
В товарищеском матче против «Спартака» из Суботицы Заболотный забил дебютный гол за московский клуб. Также забитым мячом отметился защитник Срджан Бабич и дубль в активе хавбека Наиля Умярова.
Напомним, что Заболотный перебрался в стан «красно-белых» этим летом, подписав контракт до лета 2026 года.
Станкович - о Заболотном: Антон - прекрасный футболист. Любой тренер был бы рад иметь такого игрока в своей команде
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре форварда Антона Заболотного после победы над «Спартаком» из Суботицы (4:1) в товарищеском матче.
Фото: ФК "Спартак"