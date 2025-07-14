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Ловчев: сербские клубы помогают нам возвращаться в международный футбол

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что товарищеские матчи против иностранных клубов играют важную роль в возвращении российских команд на международные соревнования.
Фото: YouTube-канал "Красно-Белый Подкаст"
«Сербские команды помогают нам возвращаться в международный футбол. И то, что швейцарский «Сьон» приезжал, это очень важно для нас. Это показывает, что у нас тут нормальный люди и все нормально», - цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА И ФИФА с марта 2022 года.

Сегодня, 13 июля, «Зенит» разгромил в товарищеском матче сербскую «Войводину» со счетом 7:1, а московский «Спартак» обыграл «Спартак» из Суботицы - 4:1.

Новый сезон РПЛ начнется 18-го июля. В стартовом матче сыграют московское «Динамо» и «Балтика» из Калининграда.

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