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Семак - о Жерсоне: он очень качественный футболист, который поможет разнообразить нашу игру

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичке команды Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"
«Пока он еще не провел ни одной тренировки с командой. Оценивать его будем в ближайшее время. Исходя из его состояния будем планировать его подготовку к началу чемпионата. Касаемо игровых качеств, это очень качественный футболист, который поможет разнообразить нашу игру и будет играть важную роль», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Сегодня, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.

Ранее Жерсон играл за «Фламенго», «Марсель», «Фиорентину», «Рому» и «Флуминенсе».

Напомним, в первом туре предстоящего сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» на домашнем поле.

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