"Написал ребятам. Поблагодарил всех, что вместе сделали огромный путь. Был тяжёлый сезон. Поэтому всем спасибо. Это тоже благодаря им. Ещё увидимся на футбольных полях. Может быть, с кем-то вместе будем ещё играть", - цитирует Сергеева "Чемпионат".
Иван Сергеев этим летом перешел в московское "Динамо" из самарских "Крыльев Советов" за 3,8 миллиона евро и заключил контракт до конца июня 2028 года. В прошлом сезоне форвард вышел на поле в составе самарского клуба в 25 встречах и отметился 9 забитыми голами и 2 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
Ранее нападающий выступал за петербургский "Зенит", также на счету Сергеева 6 матчей в составе сборной России и 1 забитый мяч.
Нападающий "Динамо" Сергеев рассказал, как попрощался с игроками "Крыльев Советов"
Форвард "Динамо" Иван Сергеев рассказал, как попрощался с футболистами и персоналом "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"