«Последний месяц в российском футболе очень странный. Готовимся к «Торпедо», а играем с «Оренбургом». Как-то не очень», - цитирует Кругового «Чемпионат».
Ранее «Торпедо» исключили из РПЛ из-за коррупционного скандала. Место московского клуба в Премьер-Лиге занял «Оренбург», с которым сыграет ЦСКА в первом туре предстоящего сезона 21 июля.
Напомним, в субботу, 12 июля, армейцы выиграли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Дивеев.
Круговой: последний месяц в российском футболе очень странный
Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал странным последний месяц в российском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА