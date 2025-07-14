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Круговой: последний месяц в российском футболе очень странный

Защитник ЦСКА Данил Круговой назвал странным последний месяц в российском футболе.
Фото: ПФК ЦСКА
«Последний месяц в российском футболе очень странный. Готовимся к «Торпедо», а играем с «Оренбургом». Как-то не очень», - цитирует Кругового «Чемпионат».

Ранее «Торпедо» исключили из РПЛ из-за коррупционного скандала. Место московского клуба в Премьер-Лиге занял «Оренбург», с которым сыграет ЦСКА в первом туре предстоящего сезона 21 июля.

Напомним, в субботу, 12 июля, армейцы выиграли Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Игорь Дивеев.

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