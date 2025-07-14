«Матч с «Ростовом» в Кубке. Это была идеальная игра во всем, кроме результата. Такое переварить непросто», - цитирует Станковича Sports.ru.
«Спартак» проиграл «Ростову» в финале пути регионов Кубка России со счетом 1:2.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.
В первом туре предстоящего сезона московский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Станкович рассказал о самом тяжелом моменте за время работы в "Спартаке"
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о самом тяжелом моменте за время работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"