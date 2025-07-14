Матчи Скрыть

Станкович рассказал о самом тяжелом моменте за время работы в "Спартаке"

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о самом тяжелом моменте за время работы в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
«Матч с «Ростовом» в Кубке. Это была идеальная игра во всем, кроме результата. Такое переварить непросто», - цитирует Станковича Sports.ru.

«Спартак» проиграл «Ростову» в финале пути регионов Кубка России со счетом 1:2.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «красно-белые» заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков.

В первом туре предстоящего сезона московский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится