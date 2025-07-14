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Агент подтвердил, что Мартинс продлил контракт со "Спартаком"

Александре Боннефон, агент хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса Перейры, сообщил, что его клиент продлил соглашение с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
"Да, Мартинс продлил контракт со "Спартаком" до 2028 года", - передает слова агента "Чемпионат".

Опорный полузащитник Кристофер Мартинс выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Прежнее соглашение 28-летнего футболиста сборной Люксембурга с красно-белыми было рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне хавбек сыграл за команду в 33 матчах чемпионата и Кубка России, в которых записал на свой счет 9 голов и 5 ассистов.

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