"Да, Мартинс продлил контракт со "Спартаком" до 2028 года", - передает слова агента "Чемпионат".
Опорный полузащитник Кристофер Мартинс выступает за московский "Спартак" с января 2022 года. Прежнее соглашение 28-летнего футболиста сборной Люксембурга с красно-белыми было рассчитано до лета 2026 года. В прошлом сезоне хавбек сыграл за команду в 33 матчах чемпионата и Кубка России, в которых записал на свой счет 9 голов и 5 ассистов.
Агент подтвердил, что Мартинс продлил контракт со "Спартаком"
Александре Боннефон, агент хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса Перейры, сообщил, что его клиент продлил соглашение с клубом.
Фото: ФК "Спартак"