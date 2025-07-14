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Гайич: я хотел остаться в ЦСКА и остался

Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, почему решил продлить соглашение с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Не было варианта, при котором я мог уйти? Я хотел остаться в ЦСКА и остался", - передает "Матч ТВ" слова Гайича.

Напомним, 24 июня московский ЦСКА официально объявил о пролонгации соглашения с 29-летний защитником Миланом Гайичем. Новый контракт серба будет действовать до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Гайич принял участие в 31 матче за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом.

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