"Не было варианта, при котором я мог уйти? Я хотел остаться в ЦСКА и остался", - передает "Матч ТВ" слова Гайича.
Напомним, 24 июня московский ЦСКА официально объявил о пролонгации соглашения с 29-летний защитником Миланом Гайичем. Новый контракт серба будет действовать до лета 2027 года.
В минувшем сезоне Гайич принял участие в 31 матче за "армейцев" в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом.
Гайич: я хотел остаться в ЦСКА и остался
Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, почему решил продлить соглашение с московским клубом.
Фото: ПФК ЦСКА