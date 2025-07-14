«Жерсон - топ игрок. 25 миллионов за него - нормальная цена. Если он адаптируется, то будет играть большую роль в «Зените» и станет одним из лучших футболистов чемпионата. Через несколько сезонов Жерсон может заинтересовать топ-клубы», - цитирует Барбозу Metaratings.ru.
Вчера, 13 июля, «Зенит» объявил о подписании контракта с Жерсоном. Соглашение рассчитано до лета 2030 года.
Ранее бразильский полузащитник играл за «Фламенго», «Флуминенсе», «Марсель», «Рому» и «Фиорентину».
В первом туре предстоящего сезона РПЛ «Зенит» сыграет с «Ростовом» на домашнем поле 20 июля. Начало - в 18:00 (по мск).
Агент Барбоза - о Жерсоне: через несколько сезонов он может заинтересовать топ-клубы
Португальский агент Паулу Барбоза высказался о новичке «Зенита» Жерсоне.
Фото: ФК "Зенит"