«Хорошая новость. Пиняев действительно заслужил признания лучшим молодым игроком. Но вечно молодым игроком ты не будешь. Так что теперь Сергею надо мужать, взрослеть, совершенствовать мастерство и добиваться стабильности. Этого пока у него как раз нет: хорошие матчи нередко чередуются с провальными», - цитирует Наумова «Матч ТВ».
Напомним, Пиняев возглавил рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 38 матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.
Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2024/25 московский клуб занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Наумов - о Пиняеве: ему нужно мужать, взрослеть и добиваться стабильности
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о полузащитнике московского клуба Сергее Пиняеве, который был признан лучшим молодым игроком в Восточной Европе.
Фото: ФК "Локомотив"