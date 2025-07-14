«Насколько поменялся ЦСКА после прихода Фабио Челестини? Конечно, с каждым тренером команда меняется. Это, может быть, не всем заметно, но внутри каждый игрок это видит. Появилось много нового, многие правила ужесточились», - цитирует Глебова «Матч ТВ».
Фабио Челестини был официально назначен на пост главного тренера ЦСКА 20 июня. Ранее специалист занимал аналогичную должность в ряде швейцарских клубов.
Под руководством Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.
Глебов - о Челестини: с его приходом появилось много нового, многие правила ужесточились
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о новом главном тренере армейцев Фабио Челестини.
Фото: ПФК ЦСКА