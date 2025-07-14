«Кого из команд РПЛ вижу основными претендентами на чемпионство в РПЛ? «Локомотив». «Зенит», они хорошо укрепляются. «Краснодар», думаю, поборется. Но такой прям явный претендент - это «Зенит». По «Спартаку» ничего не могу сказать», - цитирует Руденко «Матч ТВ».
В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чемпионат России выиграл «Краснодар».
Новый сезон начнется 18-го июля. В первом туре «железнодорожники» сыграют с «Сочи» на домашнем поле 19 числа. Начало - в 18:00 (по мск).
Руденко рассказал, какие команды будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
Нападающий московского «Локомотива» Александр Руденко заявил, что «железнодорожники» будут претендовать на чемпионство в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"