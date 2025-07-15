По информации источника, тренер португальского "Спортинга" Луи Боржес видит в Рикарду Мангаше замену уходящему Матеусу Рейсу - в ближайшее время португальцы начнут переговоры с красно-белыми.
Рикарду Мангаш перешел в московский "Спартак" из португальского клуба "Витория Гимараэш" осенью прошлого года за 2 миллиона евро и заключил контракт до конца июня 2026 года.
Всего португалец провел за красно-белых в сезоне-2024/2025 17 матчей и отметился 3 забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.
Источник: журналист Луис Коэльо в соцсетях.
Защитник "Спартака" Мангаш может перейти в "Спортинг"
Защитник "Спартака" Рикарду Мангаш близок к уходу из клуба.
Фото: ФК "Спартак"