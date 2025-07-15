"Идея — уйти. Трансферное окно только началось, и предложение обязательно поступит. Но это должно быть предложение от одного из топ-клубов России. Хуан забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Было бы очень странно, если бы ни одна крупная команда не заинтересовалась им!" - приводит слова Пабло Боселли "Чемпионат".
Хуан Боселли выступает за "Пари НН" с сентября 2023 года, ранее нападающий был игроком португальского "Жил Висенте", "Тонделы", а также ряда бразильских и уругвайских клубов.
В сезоне-2024/2025 Боселли провел за нижегородцев во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет 11 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего уругвайца в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с нижегородским клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Отец Боселли заявил о желании сына уйти из "Пари НН" в топ-клуб РПЛ
Футбольный агент Пабло Боселли, представляющий интересы своего сына Хуана Боселли, который выступает за "Пари НН", высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Пари НН"