По информации источника, московское "Динамо" рассматривает варианты аренды для полузащитника Луки Гагнидзе.
В прошлом сезоне Лука Гагнидзе на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов" - полузащитник провел за команду суммарно 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.
Источник: "РБ Спорт".
Полузащитник "Динамо" Гагнидзе может отправиться в аренду
Полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Динамо"