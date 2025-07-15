Полузащитник "Динамо" Гагнидзе может отправиться в аренду

Полузащитник московского "Динамо" Лука Гагнидзе может отправиться в аренду.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" рассматривает варианты аренды для полузащитника Луки Гагнидзе.

В прошлом сезоне Лука Гагнидзе на правах аренды выступал за самарские "Крылья Советов" - полузащитник провел за команду суммарно 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 1,2 миллиона евро, контракт футболиста с бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Источник: "РБ Спорт".

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