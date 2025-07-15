"Чемпионат": "Спартак" не делал "Локомотиву" официальных предложений по Самошникову

По данным СМИ, "Локомотив" не получал от "Спартака" оффер по возможному выкупу левого защитника Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Спартак" по-прежнему не делал "Локомотиву" официальных предложений по возможному переходу левого защитника Ильи Самошникова, сообщают СМИ. При этом, по данным источника, "Спартак" этим футболистом активно интересуется.

27-летний крайний защитник Илья Самошников способен сыграть на обоих флангах обороны, а также на позициях вингера и флангового полузащитника. В прошедшем сезоне на счету футболиста 33 матча за "железнодорожников" во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса.

Источник: "Чемпионат"

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