- Цифры раскрыть без согласования со спонсорами не могу. Но порядок таков, что общая выручка "Динамо" за 10 дней двух турниров в несколько раз превысила сумму призовых, которую клуб получил от участия в Кубке России за весь прошлый сезон. Это удивило, особенно когда нас уведомили, что РФС отказался от своих обещаний увеличить призовые и зафиксировал их до 2028 года на уровне 2022 года. Если обобщить нашу практику последних лет, получится, что один коммерческий товарищеский матч приносит нам в 5-10 раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС, - приводит слова Пивоварова "РБ Спорт".
Летом 2025 года московское "Динамо" приняло участие в двух товарищеских турнирах на своём домашнем стадионе "ВТБ Арена". 26 июня рамках Media x Pro Cup бело-голубые крупно обыграли медиакоманду "2Drots" со счётом 3:0. 30 июня и 4 июля в рамках международного "Братского кубка" "Динамо" одержало победы на сербскими клубами ОФК (4:0) и "Партизан" (3:1).
В Кубке России сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло второе место в группе со "Спартаком", махачкалинским "Динамо" и "Крыльями Советов", набрав 11 очков, в полуфинале верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) уступило будущему обладателю трофея ЦСКА, после чего проиграло "Спартаку" во втором этапе полуфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) и покинуло турнир.
Пивоваров: выручка "Динамо" за два товарищеских турнира в разы превысила сумму призовых Кубка России за весь сезон
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров ответил на вопрос о размере доходов бело-голубых от двух товарищеских межсезонных турниров летом 2025 года.
Фото: ФК "Динамо"