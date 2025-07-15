- Вендел находится в пути в Санкт-Петербург? В пути, прилетит завтра утром, - передаёт слова Медведева Metaratings.ru.
27-летний бразильский полузащитник "Зенита" Вендел летом 2025 года должен был перейти в бразильский "Ботафого", однако сделка не состоялась по причинам, связанным с южноамериканским клубом. При этом футболист до сих пор не прибыл из Бразилии на межсезонные сборы "Зенита" в Санкт-Петербург.
Александр Медведев рассказал, когда Вендел прибудет в расположение "Зенита"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о дате прибытия в Санкт-Петербург бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела.
Фото: ФК "Зенит"