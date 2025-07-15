Мостовой: всю жизнь играл и мясо не ел, и все хорошо. Мне вид мяса противен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о запрете в ЦСКА употреблять в пищу мясо.
Фото: РФС
- Я всю жизнь играл и мясо не ел, и все хорошо. В моей карьере нигде и ничего не запрещали. Мне вид мяса противен. Многие думают, что если есть мясо, то будешь сильнее. Причём здесь это? Белок можно и из других продуктов получать.

Напомним, ранее в средствах массовой информации распространились сообщения о том, что новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини запретил футболистам есть мясо.

Позднее директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо опроверг эти данные, пояснив, что игрокам не рекомендуется употреблять данный продукт в пищу только за три часа непосредственно до матча.

Источник: "Советский спорт"

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